РФ завезла в оккупированный Крым от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан - Меджлис крымских татар

По словам Джемилева, в Крыму, особенно в Евпатории, Севастополе и Симферополе активно строится жилье, в первую очередь, для переселенцев из РФ.

Российская Федерация завезла в оккупированный Крым с момента оккупации от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, ссылаясь на данные Меджлиса, во время выступления в Крымском доме в Киеве.

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По его словам, данные о население Крыма очень тщательно скрываются.

«Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, которые дают нам основания говорить, насколько увеличилось количество людей в оккупированном Крыму», - отметил Джемилев.

«У нас есть их планы о резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются - это тоже видно», - добавил лидер крымских татар.

Он напомнил, что ранее заявлял, что с момента оккупации в Крым завезли около 500 тысяч граждан РФ.

«Когда приезжали наши соотечественники, они говорили, что это мы уменьшили цифру. По оценкам наших соотечественников - там от 800 тысяч до 1 миллиона», - сказал Джемилев.

По его словам, в Крыму очень высокий уровень смертности, который на 33% выше уровня рождаемости.

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«Наибольшая смертность среди коренного населения», - подчеркнул Джемилев.

Он рассказал, каким образом происходит переселение граждан РФ в оккупированный Крым.

«В первую очередь, это граждане РФ - военнослужащие, работники внутренних дел, ФСБ, вышедшие в отставку, получают сертификат, который дает право на приобретение жилья в размере 16 кв. м на одного человека. Государство обязано выплачивать денежные средства для приобретения жилья. Если с этими сертификатами в других регионах России проблема, то в Крыму эти сертификаты моментально предоставляются», - пояснил Джемилев.

По его данным, в Крыму, особенно в Евпатории, Севастополе и Симферополе активно строится жилье, в первую очередь, для переселенцев из РФ.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым, организовав «референдум» по его самоопределению.

Самопровозглашенная крымская власть заявила, что 96,77% избирателей высказались за присоединение Крыма к РФ.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.