С начала оккупации в Крыму похищены 44 человека - правозащитники

На сегодня до сих пор неизвестно местонахождение 16 человек.

С начала оккупации на территории Крыма похищены 44 человека.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила координатор «КрымСОС» Тамила Ташева во время 30-й ежемесячной акции, посвященной жертвам насильственных исчезновений на оккупированном Россией полуострове.

По ее словам, с начала оккупации на полуострове были похищены 44 человека, некоторые были найдены позже в управлениях ФСБ и в тюрьмах, шестерых нашли мертвыми с признаками насильственной смерти. Ташева добавила, что на сегодня неизвестно, где находятся еще 16 человек.

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Она отметила, что в этом году был зафиксирован лишь один случай исчезновения человека. Позже, добавила она, выяснилось, что пропавший человек находится в одном из управлений ФСБ, а через три месяца его судили. «Обычно похищают и крымских татар, и украинцев, но подавляющее большинство похищенных людей - это крымские татары. По этому поводу, кроме акций публичного давления, мы постоянно обращаемся к международным организациям, коммуницируем с Европейским судом по правам человека, с рабочей группой по насильственным исчезновениям ООН, с различными комитетами ООН, с Советом Европы и другими», - добавила Ташева.

По словам правозащитницы, Российская Федерация и оккупационная власть Крыма не ведут эффективных расследований дел об исчезновении людей.

«Фактов нарушений прав человека не стало меньше. Репрессии на территории оккупированного Крыма продолжаются. Оккупанты просто выбирают другие методы. Появилось чуть больше сопротивления от местного населения и активистов движения, но все же оккупационная власть продолжает сильно давить на население», - подчеркнула координатор «КрымСОС».

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Генассамблея ООН приняла резолюцию о нарушении прав человека в оккупированном Крыму.