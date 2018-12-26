За время действия военного положения пограничники не пропустили в Украину около 1650 граждан РФ

За последние сутки в Украину не допустили 89 россиян.

За период действия военного положения, с 26 ноября по 26 декабря, пограничники не пропустили на территорию Украины около 1650 граждан России.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает "Громадське".

В частности, за последние сутки в Украину не допустили 89 россиян.

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Со своей стороны российские пограничники за этот 30-дневный период не пропустили на территорию РФ 351 гражданина Украины.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.