Сегодня в Украине заканчивается действие военного положения

Режим военного положения действовал в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

Сегодня, 26 декабря, в 14:00 заканчивается действие военного положения, введенного в некоторых областях Украины.

Согласно Статье 7 Закона Украины "О правовом режиме военного положения" "Военное положение на всей территории Украины или в отдельных ее местностях прекращается по истечении срока, на который оно было введено".

Военное положение в Украине было введено с 14 часов 26 ноября 2018 года сроком на 30 суток – до 14 часов дня 26 декабря 2018 года.

Режим военного положения истекает автоматически при условии устранения угрозы нападения или опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности Президент Украины может принять указ об отмене военного положения на всей территории Украины или в отдельных ее местностях, о чем должно быть немедленно объявлено через средства массовой информации.

Режим военного положения действовал в областях, расположенных вдоль российской границы, приднестровского участка молдавской границы и на побережье Черного и Азовского морей.

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В список входили Одесская, Николаевская, Херсонская, Запорожская, Луганская, Донецкая, Сумская, Харьковская, Черниговская, Винницкая области.

Как сообщал УНИАН, после нападения России на украинские корабли в районе Керченского пролива с 26 ноября на 30 суток введено военное положение в 10 областях Украины, расположенных вдоль российской границы и приднестровского участка украинско-молдавской границы, а также вдоль побережья Черного и Азовского морей.

30 ноября председатель ГПСУ Петр Цигикал заявил, что в связи с введением военного положения в 10 областях гражданам мужского пола с РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины.