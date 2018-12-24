Украинская певица вышла замуж в США: появились первые фото
10:18, 24 декабря 2018Общество
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Мика Ньютон блистала в роскошном белом платье, украшенном кристаллами Swarovski.
Instagram Таня Терехова
Украинская певица Мика Ньютон вышла замуж за американца Криса Сааведра.
Фото со свадьбы опубликовала близкая подруга Мики Татьяна Терехова в Instagram.
"Мы так часто представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше!" – написала Терехова.
Ньютон блистала в роскошном белом платье, украшенном кристаллами Swarovski.
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