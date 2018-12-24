Украинская певица вышла замуж в США: появились первые фото

Мика Ньютон блистала в роскошном белом платье, украшенном кристаллами Swarovski.

Украинская певица Мика Ньютон вышла замуж за американца Криса Сааведра.

Фото со свадьбы опубликовала близкая подруга Мики Татьяна Терехова в Instagram.

"Мы так часто представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше!" – написала Терехова.

Ньютон блистала в роскошном белом платье, украшенном кристаллами Swarovski.

Как сообщал УНИАН, 40-летняя нардеп от БПП родила сына.