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Украинская певица вышла замуж в США: появились первые фото

10:18, 24 декабря 2018
Общество
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Instagram Таня Терехова

Фото со свадьбы опубликовала близкая подруга Мики Татьяна Терехова в Instagram.

"Мы так часто представляли, как это будет. Ты всегда мечтала о волшебной сказке. А получилось даже лучше!" – написала Терехова.

Ньютон блистала в роскошном белом платье, украшенном кристаллами Swarovski.

Как сообщал УНИАН, 40-летняя нардеп от БПП родила сына.

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Теги: #певица#свадьба