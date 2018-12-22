Апелляционный суд Харькова назначил залог полицейским, которые били людей на станции метро

В прокуратуре планируют завершить досудебное следствие по делу до марта следующего года

Харьковский апелляционный суд определил залог, в случае внесения которого работники сектора патрульной полиции в метрополитене, подозреваемые в применении насилия к задержанным на станции «Южный вокзал», могут выйти из-под стражи.

Из шести подозреваемых в деле такую возможность получили четверо. Одному из них суд назначил залог в размере около 110 тысяч гривень, остальным – по 140 тысяч гривень, пишет Радио Свобода.

«Мы прекрасно понимаем, насколько велик риск воздействия на свидетелей или потерпевших. Пока свидетели и потерпевшие будут допрошены в судебном заседании во время рассмотрения уголовного производства по сути, риск воздействия на этих лиц сохраняется», – заявила пресс-секретарь прокурора области Вита Дубовик.

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Сейчас в деле 5 эпизодов. Назначены 4 судебно-медицинских экспертизы, судебно-химическая, несколько судебно-баллистических экспертиз. Допрошены более 20 человек. Проведено несколько следственных экспериментов. Кроме того, до сих пор продолжается процедура снятия грифов секретности с материалов негласных следственных действий – видеозаписей, что делались в служебной комнате по решению суда.

Как сообщила Дубовик, в прокуратуре планируют завершить досудебное следствие по делу до марта следующего года.

Как сообщал УНИАН, на одной из станции харьковского метро сотрудники полиции безосновательно требовали и получали средства из пассажиров, угрожая и применяя моральное унижение и физическую силу.

Видео: Прокуратура Харьковской области

Отмечается, что среди причастных к вымогательству - майор, лейтенант и двое сержантов полиции.