В Харькове курсантов-летчиков будут учить летать на модернизированных вертолетах

В Харьковском Национальном университете Воздушных Сил им. Кожедуба будущих летчиков переучивают летать на модернизированных вертолетах.

Курсанты четвертого курса летного факультета специальности "Летная эксплуатация и боевое применение вертолетов", проходили летную подготовку на вертолетах Ми-8. Читайте такжеВ Харькове прошел торжественный выпуск офицеров (фото) По Государственному контракту ХУВС им. Кожедуба получит вертолеты Ми-8МСБ-В, модернизированные на ПАО "Мотор Сич". С 12 по 17 декабря впервые провели теоретическое переучивание летного состава университета на модернизированные вертолеты типа Ми-8МСБ-В под руководством начальника кафедры летной эксплуатации и боевого применения вертолетов вуза Виталия Шмакова. В конце теоретического переобучения комиссия приняла комплексный экзамен для допуска к практическому переобучению на базе учебной авиационной бригады университета.

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