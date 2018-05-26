В Харькове выпустили 350 военных летчиков (фото)

Уже на следующей неделе ребята прибудут к новым местам службы и в новой роли продолжат защищать Украину.

В Харькове на Мемориале Славы состоялась церемония выпуска около 350 молодых офицеров, закончивших обучение в университете Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

О это Depo.Харьков сообщили в региональном медиа-центре Минобороны Украины.

Так, шесть выпускников закончили обучение с золотой медалью и еще 13 с дипломом с отличием. Также среди молодых офицеров было 10 человек с опытом участия в антитеррористической операции на Востоке Украины. Почти треть от всех являются продолжателями военных династий, а 50 стали армейцами в третьем поколении.

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"Навечно остались в боевом строю 28 выпускников ХНУПС, которые положили жизнь за мирное небо. Новому поколению офицеров искренне желаю крепкого здоровья и служебных достижений во имя Украины", - отметил командующий Воздушных Сил Украины Сергей Дроздов.

Представитель православного духовенства благословим молодых воинов на службу и пожелал всяческих успехов.

Уже на следующей неделе ребята прибудут к новым местам службы и в новой роли продолжат защищать Украину.