Чубаров: задержание Чийгоза - новый виток репрессий в аннексированном Крыму

Об этом лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил на своей странице в Facebook, комментируя информацию о задержании в аннексированном Крыму Ахтема Чийгоза, который является одним из лидеров Меджлиса крымскотатарского народа, передает Крым.Реалии.

«В предчувствии Гааги оккупанты в Крыму обрушились с новыми репрессиями против крымских татар. Как и вы все, переживаю за Ахтема Чийгоза. Совместно с коллегами в Киеве пытаемся отслеживать и осветить в СМИ все детали очередного произвола оккупационных властей по отношению к крымским татарам. Связываемся с посольствами и главами миссий международных организаций, содействуем журналистам многих каналов и иных медиаресурсов в освещении ареста Ахтема Чийгоза», – отметил Рефат Чубаров.

«Очевидно одно, – в Крыму начался новый виток репрессий против активистов крымскотатарского национального движения. Понятно, что, как всегда, основной удар направлен против Меджлиса и его членов», – добавил он.

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Также лидер Меджлиса крымскотатарского народа попросил крымчан поддержать семью Ахтема Чийгоза.

Как сообщалось ранее, задержанного Ахтема Чийгоза доставили в Центральный районный суд по улице Турецкой в Симферополе. Здесь ему должны избрать меру пресечения.

Ахтем Чийгоз был задержан в четверг 29 января. Как заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чийгоз задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках».

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По его словам, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста с участием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, у здания крымского парламента.

Ранее сообщалось, что в редакции крымскотатарского телеканала ATR прошел обыск. В «полиции» заявили, что это связано с расследованием событий 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста с участием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, у здания крымского парламента.