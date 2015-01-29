Замглавы Меджлиса Ахтем Чийгоз арестован, ему угрожают сроком в 10 лет

Об этом сообщает Крым.Реалии из зала суда.

На заседании суда присутствовала прокурор Крыма Наталья Поклонская. В комментарии журналистам она отметила, что «Ахтему Чийгозу инкриминируется статья 212 часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации («организация массовых беспорядков») и по ней грозит заключение под стражу сроком до 10 лет».

Кроме того, по словам Поклонской, Чийгозу инкриминируют смерть двоих человек, которые погибли в результате действий митингующих 26 февраля 2014 года.

«Ахтем Чийгоз обвиняется в тяжком преступлении. Это статья 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. И, как последствие данного преступления, есть две жертвы – две смерти, а также есть пострадавшие с различной степенью телесных повреждений», – заявила прокурор.

Читайте такжеВ офисе крымскотатарского телеканала ATR закончен обыск, силовики изъяли видеоархивыКак сообщалось ранее, задержанного Ахтема Чийгоза доставили в Центральный районный суд по улице Турецкой в Симферополе. Здесь ему должны были избрать меру пресечения. Однако спустя некоторое время Чийгоза отвезли в Киевский райсуд, где он был до этого ранее.

«В Центральном суде Симферополя заявили, что не в их юрисдикции проводить судебное заседание в отношении Чийгоза. Его снова повезли в суд Киевского района. Сейчас мы тоже туда едем. Мы уверены, что Ахтема Чийгоза задержат. Это продолжение цепи преследований активистов крымскотатарского движения», – отметил в комментарии журнаилистам замглавы Меджлиса Нариман Джелял.

Ахтем Чийгоз был задержан в четверг 29 января. Как заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин, Чийгоз задержан «по подозрению в организации и участии в массовых беспорядках».

По его словам, речь идет о событиях 26 февраля 2014 года, когда проходила акция протеста с участием Меджлиса крымскотатарского народа в Симферополе, у здания крымского парламента.

Лидер Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, комментируя задержание, заявил, что в Крыму начался новый виток репрессий против активистов крымскотатарского национального движения.

Видеокадры, которые имеются в распоряжении издания Крым.Реалии, свидетельствуют, что Ахтем Чийгоз во время митинга призывал участников мероприятия к спокойствию. (Видео снято 26 февраля 2014 года)