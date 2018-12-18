В сети показали пикантные фото журналистки, взявшей скандальное интервью у Лаврова
На днях скандально известная российская пропагандистка Дарья Асламова взяла интервью у главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
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На пикантные фото журналистки, которая, кстати, написала книгу "Записки дрянной девчонки", обратил внимание в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
"Сергей Лавров отвечает на вопросы Дарьи Асламовой. Просто захотелось уровнем поделиться запоребриковым", - говорится в сообщении блогера.
Асламова не раз публиковала свои пикантные снимки. Кроме того, с 2014 года находится в базе "Миротворца" за антиукраинскую пропаганду и неоднократное нарушение госграницы Украины.
В 2014 году пропагандистка была награждена в РФ медалью "за объективное освещение событий в Крыму".
"Обозреватель" напомнил, что Лавров сделал ряд наглых заявлений об Украине и войне, развязанной на ее территории российскими оккупантами. Их он озвучил во время интервью журналистке "Комсомольской правды" Асламовой. Глава МИД РФ традиционно соврал о непричастности страны-агрессора к кровопролитному конфликту на Донбассе, успел затронуть любимый миф Кремля о "братской взаимопомощи", а также не упустил возможность пригрозить Украине новым вторжением.
Сергей Лавров отвечает на вопросы Дарьи Асламовой— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) December 17, 2018
🤣
Просто захотелось уровнем поделиться запоребриковым pic.twitter.com/wirYJbNXUj