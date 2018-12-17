Заключенный в Крыму Балух поздравил украинцев с созданием поместной Православной церкви

Владимира Балуха в заключении крайне волновала тема создания единой Православной церкви.

Заключенный в керченской колонии украинский активист Владимир Балух поздравил народ Украины с созданием поместной Православной церкви Украины.

Об этом 17 декабря рассказал архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Климент, пишет Крым.Реалии.

«Владимир передает поздравления всему украинскому народу с большим событием, которое произошло в Украине. С тем, что состоялся объединительный поместный собор, который объединил украинское православие в единую православную семью. Он сказал: «Спасибо Богу за то, что я дожил до этого великого события, и теперь знаю, что в Украине, наконец, единая церковь», – сказал архиепископ Климент.

Читайте также"Месть за томос": архиепископ крымский Климент опасается репрессий на полуострове после получения автокефалии

По словам архиепископа Симферопольского и Крымского, Владимира Балуха в заключении крайне волновала тема создания единой Православной церкви, он задавал этот вопрос каждый раз при встрече.

«Владимир все время спрашивал: «Когда состоится собор? Будет ли он? Проводится ли работа? Он говорил: «Я так молюсь, читаю псалтырь, чтобы, наконец, церковь объединилась», – добавил священнослужитель.

При этом архиепископ Климент подчеркнул, что передал Балуху псалтырь на украинском языке, чтение которого «успокаивает его и придает ему силы».

Как сообщал УНИАН, 11 октября по результатам заседания Синода Константинопольского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо Синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.

3 ноября Президент Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

29 ноября Вселенский патриархат утвердил проект устава Украинской церкви, которой будет предоставлен томос об автокефалии.

15 декабря Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной православной церкви в Украине. 6 января в Стамбуле он получит томос об автокефалии от Вселенского Патриарха Варфоломея.