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В Украине более 90% школьников получают образование на украинском языке

17:30, 08 декабря 2018
Общество
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Более 90% школьников получают образование на украинском языке / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«Просвіта» очень не зря созвучна со словом «освіта» (образование). Доля школьников, получающих образование на украинском языке, сейчас, наконец, составляет 91%, а что будет в будущем?», - сказал он.

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Порошенко также отметил, что у первоклассников, которые в этом году начали обучение по программе «Новая украинская школа», «доля украинского языка (в образовательном процессе) составляет 95%».

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко настаивает, чтобы законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть лишен конъюнктуры. Он подчеркнул, что вопрос языка не должен быть темой для спекуляций.

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Теги: #украинский язык#Петр Порошенко#Новая украинская школа