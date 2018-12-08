Петр Порошенко отметил, что у первоклассников, которые в этом году начали обучение по программе «Новая украинская школа», доля украинского языка в образовательном процессе составляет 95%.

В Украине более 90% школьников получают образование на украинском языке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Петр Порошенко сообщил во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«Просвіта» очень не зря созвучна со словом «освіта» (образование). Доля школьников, получающих образование на украинском языке, сейчас, наконец, составляет 91%, а что будет в будущем?», - сказал он.

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Порошенко также отметил, что у первоклассников, которые в этом году начали обучение по программе «Новая украинская школа», «доля украинского языка (в образовательном процессе) составляет 95%».

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко настаивает, чтобы законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть лишен конъюнктуры. Он подчеркнул, что вопрос языка не должен быть темой для спекуляций.