Порошенко настаивает, что законопроект о государственном языке должен быть лишен конъюнктуры

Порошенко считает, что проект закона о государственном языке должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики с учетом будущего членства Украины в ЕС.

Президент Петр Порошенко настаивает, что законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" должен быть лишен конъюнктуры.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сказал во время торжеств по случаю 150-й годовщины создания общества "Просвита" во Львове.

«Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он действительно нужен, хотя, скажу честно, я не был сторонником того, чтобы его рассмотрение происходило в канун избирательной кампании. Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на этой теме», - отметил он.

Порошенко подчеркнул, что вопрос языка не должен быть темой для спекуляций.

«Стратегический для Украины закон должен быть точно лишен любой конъюнктуры. Закон об украинском языке должен быть на века, на столетия. На поколения украинцев», - подчеркнул президент.

Он убежден, что этот законопроект должен быть согласован с европейскими моделями языковой политики с учетом будущего членства Украины в ЕС.

Как сообщал УНИАН, 4 октября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" (№ 5670-д).

Законопроектом определено, что единственным государственным (официальным) языком в Украине является украинский язык. Предусмотрена уголовная ответственность за публичное унижение или пренебрежение государственным языком.