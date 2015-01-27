На Тернопольщине военнообязанные мужчины массово бегут за границу - Генштаб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании в Администрации президента, посвященном проблемам мобилизации, заявил начальник мобилизационного управления Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Олег Бойко.

В частности он предложил правительству разработать изменения в законодательство "о порядке выезда за границу граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации в особый период".

Также представитель Генштаба предложил пересмотреть в сторону уменьшения перечень предприятий, учреждений и организаций, которые освобождаются от поставок техники при мобилизации.

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Он отметил, что необходимость внесения изменений в правила пересечения границы вызвано тем, что в ходе нынешнего этапа мобилизации случаи, когда военнообязанные целыми селами выезжают за границу, чтобы избежать призыва на военную службу, в частности выезжают на территорию РФ.

Он рассказал, что по информации Тернопольского военного комиссариата "население Тернопольской области с целью уклонения от мобилизации массово увольняется с работы. Военнообязанные также массово выезжают за границу". В частности он привел пример, что из одного из поселков два автобуса местного населения выехали в Российскую Федерацию.

"Продолжается массовое бегство мужского населения области за границу, особенно, как это ни парадоксально, в Российскую Федерацию", - сказал Бойко.