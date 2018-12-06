Корабли ВМС Украины продолжат проходить через Керченский пролив - Полторак

Министр говорит, что в противном случае Украина потеряет Азовское море.

Украина не откажется от прохождения военных кораблей по Керченскому проливу.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Мы не нарушили ни одного пункта ни одного договора, мы действовали абсолютно так же, как и в предыдущий раз. Но мы не откажемся от нашего права проходить через Керченский пролив и от нашего права присутствовать в Азовском море", - сказал он.

Министр уточнил, что "сегодня никто никуда не идет", это произойдет, когда Военно-морские силы Украины "будут готовы".

"Когда будем готовы к проведению следующего перехода для проведения ротаций наших подразделений, мы будем осуществлять такие же проходы с выполнением всех международных норм и прав. К этому времени, я думаю, международное давление на Россию даст им понять, что они не выполняют международные обязательства", - сказал Степан Полторак.

Глава Минобороны отметил, что если Украина откажется от прохождения военных кораблей Керченским проливом, "это будет означать, что Россия полностью оккупировала Азовское море и мы просто потеряем еще одну территорию. Мы себе этого позволить не можем".

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Как сообщал УНИАН, утром 25 ноября Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив украинскому буксиру "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь.

При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих. Трое из них получили ранения.

Украинцев обвинили в незаконном пересечении границы РФ (ч. 3 ст. 322 УК России, наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет). Все пленные были арестованы так называемым "судом" в Крыму, после чего их перевезли в московские СИЗО "Лефортово" и "Матросская тишина".