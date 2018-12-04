У Зайцевой пытаются аннулировать доказательства в деле о кровавом ДТП в Харькове

Защита фигурантки аварии указывает на "многочисленные нарушения" инструкций, якобы имевшие место при осмотре Зайцевой врачом-наркологом.

Защита фигурантки жуткого ДТП в Харькове считает недопустимыми доказательствами по делу об аварии акт медицинского осмотра Елены Зайцевой врачом-наркологом и вывод по итогам этого осмотра.

Об этом защитница Зайцевой Юлия Козырь заявила на очередном заседании по делу сегодня, 4 декабря, в ходе рассмотрения ходатайства защитника Геннадия Дронова Сергея Перепелицы, передает "Медиапорт".

Защита фигурантки аварии указывает на "многочисленные нарушения" инструкций, якобы имевшие место при осмотре Зайцевой врачом-наркологом. Доказательством этому, по словам Козырь, служат показания Зайцевой и видеозаписи с камер патрульных.

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Она просит отказать в удовлетворении ходатайства Перепелицы о назначении комплексной судебно-психологической и судебно-медицинской экспертизы. Против удовлетворения ходатайства выступил прокурор.

"Органом досудебного расследования вопрос пребывания Зайцевой под действием наркотических или других одурманивающих средств исследован в полном объёме, в связи с чем ходатайство защитника Перепелицы удовлетворению не подлежит. При этом в связи с невозможностью установления количественного определения кодеина и фенобарбитала в образцах мочи и крови Зайцевой назначение амбулаторной судебно-медицинской психиатрической экспертизы является недоцелесообразным, поскольку судебно-медицинские эксперты не смогут оценить влияние найденных веществ на действия обвиняемой и состояние, в котором она находилась. Также экспертиза, которую просит назначить защитник Перепелица, не влияет на объём обвинения Зайцевой, тем более, и Дронова. Указанное ходатайство вообще не касается подзащитного Дронова и направлено на затягивание судебного рассмотрения", — заявил прокурор Игорь Омельченко.

Представитель потерпевших Лариса Матвеева напомнила, что на заседании 12 марта она спрашивала у Зайцевой, есть ли у нее какие-либо замечания к проведению осмотра у врача-нарколога. Зайцева никаких замечаний не высказывала. Никаких замечаний не было и у патрульных, отметила Матвеева. Кроме того, вопрос допустимости доказательств должен решаться судьей при вынесении решения, заявила представитель потерпевших.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов. После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Суд взял под стражу Дронова и Зайцеву на время проведения расследования по делу. Первые анализы показали наличие в организме Зайцевой опиатов. Позже врач-нарколог Елена Федирко, которая первой проводила осмотр Зайцевой после аварии, исчезла.