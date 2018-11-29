Эксперты представили доклад о работе иностранных благотворителей в Украине

В пресс-центре ИА «Интерфакс-Украина» состоялась презентация аналитического доклада «Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности», которая была подготовлена на основе открытых источников.

В докладе, подготовленном Институтом экономических исследований и политических консультаций, подробно описано, как и в каких сферах иностранные некоммерческие организации представлены в Украине.

В аналитическом докладе представлена краткая характеристика разновидностей иностранных негосударственных фондов, а также раскрыта специфика их функционирования в Украине. Исследование рассматривает работу организаций из Австрии, Великобритании, Нидерландов, Германии, Польши, Словакии и США. Ведь именно неправительственные структуры, которые происходят и финансируются из упомянутых стран, наиболее активно работают в Украине.

Например, фонды из США потратили на проекты в Украине более 70 млн долларов в 2011-2018 годах, а все ведущие немецкие партийные фонды имеют в нашей стране свои представительства. Специализация работы этих структур разнообразна: например, немецкий Фонд Генриха Белля занимается защитой прав человека и экологии, Вестминстерский фонд за демократию — развитием парламентаризма, американский фонд Блумберга — борьбой с табакокурением.

Мощность институтов гражданского общества в Украине неуклонно растет. Из-за определенного недоверия украинцев к органам государственной власти неправительственные организации воплощают в жизнь серьезные проекты во всех сферах общественной жизни, пользуясь финансовой поддержкой из-за рубежа. Это требует от общественных активистов и НПО соблюдения морально-этических стандартов и открытости, что минимизирует риски использования гражданского общества для реализации частных интересов и прикрытия различного рода злоупотреблений. В то же время уровень открытости и прозрачности деятельности этих структур недостаточен, учитывая их влиятельность в жизни Украины. Кроме моральных и этических стандартов НПО должны действовать в рамках национального законодательства.

Научный редактор аналитического доклада, доктор экономических наук, профессор Игорь Бураковский отметил: «Мы не ставили перед собой задачу анализировать эффективность работы иностранных фондов: это тема для отдельного исследования. Но как ученый и гражданин я считаю, что масштабы и особенности деятельности украинских благотворительных организаций требуют отдельного анализа. Его результаты позволили бы лучше понять "институциональный" ландшафт деятельности общественного сектора в Украине и способствовали бы ответственной адвокации общественно значимых перемен».

Комментируя актуальность темы исследования, один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций Виталий Кравчук отметил: «В украинском контексте деятельность благотворительных фондов приобретает особое значение. Трудно переоценить роль общественных организаций в развитии армии, разработке и реализации политики реформ, борьбе с коррупцией. И общество им доверяет — это подтверждают соцопросы. Поэтому своевременное и регулярное обнародование информации НПО о проектах и расходах их средств должна войти в их системы публичной коммуникации, особенно, если они занимаются выработкой и реализацией реформ и законодательных изменений».

Ссылка к исследованию: «Иностранные негосударственные фонды в Украине: направления и масштабы деятельности» http://www.ier.com.ua/ua/publications/reports?pid=6097 .

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