Уже сегодня в Стамбуле огласят решение по Томосу: в него вносят последние правки (видео)
13:45, 29 ноября 2018Общество
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Сегодня же должны назвать и дату Собора, который состоится в Киеве.
В Томос вносят последние правки / фото УНИАН
На заседании Священного Синода вносят последние правки в Томос.
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Как говорится в сюжете ТСН, Томос для украинской церкви может появиться уже сегодня. Уже за несколько часов архиереи объявят свое решение.
Сейчас на заседании Священного Синода в Стамбуле, где рассматривается украинский вопрос, в документ вносят последние правки.
Сегодня же должны назвать и дату Собора, который состоится в Киеве. На нем должны избрать главу Украинской православной церкви и уже он получит от Вселенского патриархата Томос – документ об автокефалии украинской церкви.
На заседании Священного Синода вносят последние правки в Томос
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