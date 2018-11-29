Уже сегодня в Стамбуле огласят решение по Томосу: в него вносят последние правки (видео)

Сегодня же должны назвать и дату Собора, который состоится в Киеве.

На заседании Священного Синода вносят последние правки в Томос.

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Как говорится в сюжете ТСН, Томос для украинской церкви может появиться уже сегодня. Уже за несколько часов архиереи объявят свое решение.

Сейчас на заседании Священного Синода в Стамбуле, где рассматривается украинский вопрос, в документ вносят последние правки.

Сегодня же должны назвать и дату Собора, который состоится в Киеве. На нем должны избрать главу Украинской православной церкви и уже он получит от Вселенского патриархата Томос – документ об автокефалии украинской церкви.