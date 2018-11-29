Астролог спрогнозировал, кто возглавит единую православную церковь в Украине

Главой Единой поместной церкви станет Скорпион, уверен астролог.

Единую поместную украинскую церковь возглавит человек, рожденный под знаком Зодиака Скорпион.

"Ранее я склонялся к тому, что, это будет нынешний патриарх УПЦ Московского патриархата митрополит Онуфрий. Однако сейчас я думаю, что намного больше шансов занять эту должность у другого Скорпиона – митрополита Симеона (родился 3 ноября 1962 года; является епископом УПЦ МП, митрополитом Винницким и Барским, – Ред.)", – отметил астролог Влад Росс в комментарии "Главреду".

Читайте такжеПравительство передало Андреевскую церковь в пользование Вселенскому патриархату

Астролог напомнил, что Митрополит Симеон родился в селе Райковцы Хмельницкой области. "Для нас человек, родившийся в населенном пункте с таким названием, будет действительно хорошим патриархом. Это очень символично – "будет рай", – уверен эксперт.

По словам Росса, в гороскопе митрополита Симеона Белая Луна с восходящим узлом лунной орбиты, что значит, что "этот священнослужитель может нести свет".

"Онуфрий – тоже Скорпион по знаку Зодиака. Но все-таки этот Скорпион – Симеон – более подходит, и он является бо́льшим претендентом на победу", – резюмировал он.

Ранее глава УПЦ КП Филарет заявил, что не будет выдвигать самостоятельно свою кандидатуру во время Объединительного собора. Такое право есть только у его членов. Он пообещал, что процедура на Соборе будет полностью соответствовать церковным канонам.