Кравчук о военном положении: ограничение прав и свобод граждан произойдет лишь при прямом вторжении РФ

Первый президент Украины отметил, что введение военного положения не может оправдать снижение борьбы с коррупцией, снижение жизненного уровня людей, не может снизить темпы реформ.

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в настоящее нет оснований для ограничения прав и свобод граждан в условиях военного положения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Так, отвечая на вопрос, грозит ли военное положение правам и свободам граждан Украины, Кравчук отметил: «Грозит (правам и свободам) при условии прямого вторжения врага. Сейчас нет прямого вторжения. Есть гибридная война, конфликт. То, что произошло в Керченском проливе, я не считаю это прямым вторжением, поэтому нет оснований для ограничения прав и свобод».

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Он напомнил, что действующий президент Украины в разговоре с секретарем НАТО, лидерами европейских стран заявил о том, что очередные выборы в стране, несмотря на введение военного положения, состоятся обязательно, Конституция не будет нарушена, и права и свободы людей будут обеспечены.

«Таким образом, общественность зарубежная и государства зарубежные - наши партнеры поняли действие президента и Верховной Рады. Теперь нам нужно, чтобы это все, что заявлено, выполнялось абсолютно точно, без вольного толкования», - сказал Кравчук, призвав общественность контролировать ситуацию.

«Я не исключаю, что попытки обойти или использовать военное положение в политических целях могут быть. Но мы не должны этого допустить», - подчеркнул он.

Кравчук добавил, что введение военного положения «не может оправдать снижение борьбы с коррупцией, не может оправдать снижение жизненного уровня людей в Украине, не может снизить реформы - медицинские и другие».

«То есть, заявления, которые сделаны, и те законы, которые приняты, должны выполняться с большей силой, а не меньшей, учитывая военное положение», - сказал Кравчук.

По его словам, на протяжении 30-дневного военного положения власти Украины должны спланировать так свою деятельность, чтобы полностью подготовиться к возможным угрозам, учесть все риски на случай полномасштабного вмешательства в Украину.

«Если есть военное положение - мы можем все распланировать - это ответственность должностных лиц, учесть ресурсы, нашу силу, какие возможности можно использовать. Все это надо сделать. Я думаю, что за 30 дней можно сделать», - добавил Кравчук.