Кравчук рассказал, как украинцы просили томос автокефалии церкви 28 лет назад

По мнению экс-президента, ранее Россия обладала большим влиянием на Вселенского патриарха.

В 1990 году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором было принято решение «о просьбе предоставления томоса автокефалии», и тогда его поддержали те, кто сегодня против – церковь Московского патриархата.

Об этом в интервью «Главкому» рассказал первый президент Украины Леонид Кравчук.

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«Вселенский, а мы с Ющенко были у Вселенского дважды, давно повторял одну и ту же фразу: нет обращения всех православных церквей в Украине до этого. А было ли такое обращение? Было в 1990 году. В 1990-м году в Украине состоялся украинский православный Собор, на котором его члены приняли такое решение и подписали его «о просьбе предоставления томоса автокефалии». Это обращение подписали те, кто сегодня против (церковь Московского патриархата). Действует ли сегодня то обращение? Не знаю. Но его можно использовать, по крайней мере, попытаться», - отметил Кравчук.

По мнению экс-президента, ранее Россия имела большее влияние на Вселенского патриарха.

«Я думаю, что тогда влияние на него России был больше, чем сейчас. Теперь, когда Россия не посетила собор Вселенского на Кипре (в 2016 году), для других церквей открылись если не дверь, то форточка. Вселенский патриарх понял: ему нужна поддержка, а Украинская православная церковь - вторая по размеру в мире. И тогда, когда Ющенко был президентом, он пригласил Вселенского патриарха в Украину, и тот приехал. Тогда Вселенский говорил, что сначала надо решить вопрос принятия Украины в лоно матери-церкви – Константинополя. И сегодня Вселенский патриарх говорит об этом, кстати. По его мнению, аннексия, если использовать политическую терминологию, украинской церкви в состав российской была насильственной», - отметил экс-президент.

Кравчук считает, что сейчас есть все предпосылки для того, чтобы вопрос томоса решался

Напомним, Вселенский патриарх Варфоломей на встрече в Стамбуле сообщил предстоятелю Русской православной церкви патриарху Кириллу о намерении предоставить Украине автокефалию. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь УПЦ КП архиепископ Евстратий (Зоря).