Минюст отменил передачу имущества Почаевской лавры УПЦ МП

Таким образом, была удовлетворена жалоба Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

Комиссия Министерства юстиции по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации отменила решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра (Религиозная организация Почаевская Свято-Успенская Лавра, относит себя к УПЦ МП, ее возглавляет епископ УПЦ Московского патриархата митрополит Почаевский Владимир (Мороз) - УНИАН).

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минюста.

Как сообщила первый заместитель министра юстиции Елена Сукманова, таким образом была удовлетворена жалоба Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника.

«Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста было подписано сегодня», - сказала Сукманова.

По ее словам, члены комиссии пришли к выводу, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры (Успенского собора, Троицкого собора, монастырских келий, архиерейского дома, колокольни, надвратного корпуса) с нарушениями требований действующего законодательства.

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«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество», - отметила первый заместитель министра юстиции.

Как сообщал УНИАН, 6 ноября депутаты Тернопольского областного совета обратились в Министерство юстиции Украины, управление Службы безопасности Украины в Тернопольской области и прокуратуру с просьбой дать оценку факту незаконной регистрации права пользования на 6 сооружений Свято-Успенской Почаевской лавры, которую недавно совершил регистратор КП «Струсовское» в Государственном реестре прав на недвижимое имущество, обеспечив аренду лавры УПЦ (Московского патриархата) до 2052 года.

16 ноября на Тернопольщине полиция начала расследование по факту возможных злоупотреблений при передаче в пользование недвижимого комплекса Почаевской лавры Украинской православной церкви Московского патриархата.