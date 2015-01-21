С начала аннексии Крым покинули 10 тысяч татар
12:52, 21 января 2015Общество
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За 10 месяцев с начала аннексии Крыма Россией из полуострова выехали 10 тыс. крымских татар.
REUTERS
Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".
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"Около 20 тыс. человек были вынуждены покинуть Крым после его незаконной аннексии, из них 9-10 тыс. – крымские татары. Они выехали с полуострова и расселились по Украине. Власти, как и наш Меджлис, помогают им", – сказал он.
Рефат Чубаров отметил, что большое количество крымских татар проживает в Херсонской и Запорожской областях, остальные поселились в западных областях Украины.
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