С начала аннексии Крым покинули 10 тысяч татар

Об этом сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передают "Крым.Реалии".

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"Около 20 тыс. человек были вынуждены покинуть Крым после его незаконной аннексии, из них 9-10 тыс. – крымские татары. Они выехали с полуострова и расселились по Украине. Власти, как и наш Меджлис, помогают им", – сказал он.

Рефат Чубаров отметил, что большое количество крымских татар проживает в Херсонской и Запорожской областях, остальные поселились в западных областях Украины.