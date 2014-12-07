Крымские татары пригрозили Путину социальным взрывом

Под Симферополем крымскотатарские активисты обсудили текст письма президенту России Владимиру Путину, который аннексировал Крым прошлой весной.

Как передает Крым.реалии, участники акции отстаивают права людей, стоящих "на полянах протеста в Крыму", и чьи интересы не учитывают самопровозглашенные власти полуострова.

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В частности, в письме упоминается депортация крымских татар в советские времена.

Как отметил один из активистов Гемеджи Сайдамет, уже несколько месяцев община добивается, чтобы в законопроектах, которые сегодня производит "Госсовет" Крыма, учитывались интересы людей, стоящих на полянах протеста.

"На этих полянах стоят люди разных национальностей. В значительной степени это крымские татары, но славян тоже не мало, армян, греков, болгар", - отметил он.

"Мы анонсируем обращение к Путину - письмо к нему, чтобы он лично взял этот вопрос под контроль. Потому что земельный вопрос в Крыму очень серьезный, и если он не будет решен в формате интересов этих людей, здесь может быть социальный взрыв", - отметил Сайдамет.