Чубаров: Крымских татар пытаются вытеснить с полуострова

Об этом говорится в обращении председателя Меджлиса крымскотатарского народа в связи с Днем прав человека, который в мире будут отмечать 10 декабря, опубликованном в воскресенье, 23 ноября, на его странице в Facebook.

«Оккупация Крыма Российской Федерацией привнесла на крымскую землю страшные социальные явления, квалифицируемые международным правом как преступления против человечности: похищения и убийства людей, массовые и незаконные обыски, аресты, судебные преследования и репрессии по национальному, религиозному и политическому признакам. В отношение коренного крымскотатарского народа оккупационными властями развернуто тотальное наступление с целью его физического вытеснения за пределы своей Родины», - отметил Чубаров.

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Он говорит, что началом реализации такой политики стал запрет Россией на въезд в Крыму лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и руководителю Меджлиса и его советнику Исмету Юкселю.