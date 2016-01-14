Подозреваемого в госизмене экс-депутата Крыма Ганыша отпустили под домашний арест

Судьи около двух часов решали, отпускать ли на свободу крымского экс-депутата, передает "Крым.Реалии".

Сам Василий Ганыш на заседании суда заявил о своем плохом самочувствии. "Недавно в камере мне стало плохо, и я потерял сознание. Но здесь я не буду падать и притворяться", – сказал он.

В прокуратуре АРК при Генпрокуратуре Украины сообщили, что не сомневаются в полноте доказательств, подготовленных во время следствия.

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По версии украинских следователей, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политика обвиняют в том, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.

Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным депутатом крымского парламента, который проголосовал против проведения "референдума". По его мнению, обвинения в государственной измене являются необоснованными.