Подозреваемого в госизмене экс-депутата Крыма Ганыша отпустили под домашний арест
Днепровский районный суд в городе Киеве освободил из СИЗО крымского экс-депутата ВР АРК Василия Ганыша, который находился в следственном изоляторе в Киеве в качестве подозреваемого в государственной измене, и отправил его под домашний арест.
Судьи около двух часов решали, отпускать ли на свободу крымского экс-депутата, передает "Крым.Реалии".
Сам Василий Ганыш на заседании суда заявил о своем плохом самочувствии. "Недавно в камере мне стало плохо, и я потерял сознание. Но здесь я не буду падать и притворяться", – сказал он.
В прокуратуре АРК при Генпрокуратуре Украины сообщили, что не сомневаются в полноте доказательств, подготовленных во время следствия.
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По версии украинских следователей, Ганыш был одним из тех, кто голосовал за проведение "референдума" о статусе Крыма, и тем самым способствовал посягательствам на территориальную целостность Украины. Также политика обвиняют в том, что он 11 апреля 2014 года голосовал за принятие российской конституции Крыма на заседании Госсовета Крыма.
Сам экс-депутат заявляет, что он был единственным депутатом крымского парламента, который проголосовал против проведения "референдума". По его мнению, обвинения в государственной измене являются необоснованными.