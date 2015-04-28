СБУ задержала экс-депутата парламента Крыма, которого разыскивали за госизмену
Служба безопасности Украины совместно с пограничниками задержала бывшего депутата Верховной рады Автономной республики Крым Василия Ганыша, которого ранее объявили в розыск за государственную измену.
Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.
"На пропускном пункте Каланчак в Херсонской области Службой безопасности совместно с Государственной пограничной службой Украины задержан бывший депутат ВР АР Крым Василий Ганыш", - отметил советник главы СБУ.
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Лубкивский напомнил, что Ганыш был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
"В ближайшее время сотрудники СБУ доставят В.Ганыша в Киев, где его уже ждут следователи Генеральной прокуратуры", - отметил он.
Шановні друзі,Повідомляю Вам, що на пропускному пункті Каланчак у Херсонській області Службою безпеки спільно з Держав...Posted by Markian Lubkivskyi on 28 Апрель 2015 г.