СБУ задержала экс-депутата парламента Крыма, которого разыскивали за госизмену

Об этом сообщил советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский в Facebook.

"На пропускном пункте Каланчак в Херсонской области Службой безопасности совместно с Государственной пограничной службой Украины задержан бывший депутат ВР АР Крым Василий Ганыш", - отметил советник главы СБУ.

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Лубкивский напомнил, что Ганыш был объявлен в розыск по подозрению в совершении преступления по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

"В ближайшее время сотрудники СБУ доставят В.Ганыша в Киев, где его уже ждут следователи Генеральной прокуратуры", - отметил он.