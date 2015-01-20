Украинские военные говорят, что таки покинули 31-й блокпост на Луганщине

Украинские военные покинули 31-й блокпост в Луганской области после многочасового противостояния, сообщает ТСН.16:45.

Бойцы говорят, что в результате боевых действий есть погибшие и раненые с украинской стороны, но их количество пока неизвестно. 29-й блокпост остается под контролем украинских военных.

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"Я сейчас в Тошковке, по нам ведут обстрел из "Градов". 31-й блокпост уже покинут. Есть 300-е, 200-е, точных данных пока нет. 29-й блокпост наш, ведется бой - люди стоят, защищают блокпост. Идет подкрепление, помощь, будем прилагать все усилия, чтобы удержать в своих силах. Танки, "Грады", минометы, живая сила - все, что есть на вооружении у них, со всего ведется стрельба", - сообщил по телефону военнослужащий 24-й механизированной бригады.

По информации блогера Сергея Иванова, среди украинских военных - 1 погибший и 7 раненых. На данный момент разведка зафиксировала 8 танков, а из Луганска вышла колонна бронетехники.

Как ранее сообщал УНИАН, командир батальона «Донбасс», народный депутат (фракция «Самопомич») Семен Семенченко заявил, что боевики артударами нанесли серьезные повреждения 31-му блокпосту на Бахмутской трассе в Луганской области, имеется большое количество раненых.

Позже блогер Сергей Иванов сообщил, что российские военные уничтожили 31-й блокпост на Бахмутской трассе. Информацию Иванова подтвердил боец батальона "Донбасс" Евгений Шевченко.

"Танки прорвались на Бахмутке и россияне уже зашли до с. Желобок. 24 бригада, наши соседи, понеся потери, под огнем из всех видов артиллерийского вооружения покинула 31-й блокпост. Идет бой за 29-й!" - сообщил он.

В свою очередь, журналист Роман Бочкала, который освещает боевые действия в зоне АТО, подчеркнул, что информация о сдаче 31-го блокпоста недостоверна: "Отставить панику. Пост не сдан. Просто наши ребята провели перегруппировку"