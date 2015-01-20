Боевики накрыли огнем из артиллерии трассу Бахмутка, есть угроза прорыва – Семенченко

Об этом сообщил командир батальона «Донбасс», народный депутат (фракция «Самопомич») Семен Семенченко на своей странице в Facebook.

«Луганская область. С утра, в результате 6-часовой артподготовки, нанесены серьезные повреждения 31 блокпосту, нанесен удар тяжелой техникой террористов. В армейских подразделениях, которые удерживают опорные пункты, значительное число "300", даных о "200" нет. По предварительным данным, в поселок Желобок (Славяносербский район, Луганская область - УНИАН) вошли российские группы», - сообщил он.

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«Идет бой, есть непосредственная угроза обоим блокпостах (29-м и 31-м). Части батальона «Донбасс» приведены в боевую готовность», - добавил он.

Также Семенченко отметил, что есть «масса вопросов к командованию сектором. Они будут заданы в Комитете по вопросам национальной безопасности и обороны после ликвидации угрозы прорыва».