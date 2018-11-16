"Секс-скандал" вокруг якобы чиновника МВД: студентка Бурейко исчезла - СМИ

Журналисты побывали в поселке Чаплинка Херсонской области, где проживают родители студентки Натальи Бурейко.

Главная героиня очередного громкого "секс-скандала" Украины внезапно исчезла. 18-летнюю Наталью Бурейко, по информации СМИ, уже ищет полиция.

"Наталья Бурейко уехала из общежития и не посещает занятия. Нам ничего не оставалось как обратиться в полицию с просьбой объявить ее в розыск", - рассказал "Стране" профессор Игорь Астрелин, декан химико-технологического факультета киевского политеха (КПИ).

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Для того, чтобы узнать где находится девушка, журналисты попытались встретиться с ее родителями и отправился в пгт Чаплинка Херсонской области.

Мама девушки Виктория Бурейко заявила: "Я категорически отказываюсь от комментариев! Имею на это право. Уходите, иначе вызову полицию!".

"Наташа учится выше среднего, - сказал проректор по научно-педагогической работе Петр Киричок. - Поэтому ее мама позвонила мне и попросила помочь дочери сдать лабораторные работы, когда она сможет выйти на занятия. Вероятно, маме известно место пребывания дочери. Но нам она ничего не говорит. А процедура такова, что мы обязаны обратиться в полицию и объявить Наталью Бурейко в розыск".

Как сообщал УНИАН, 7 ноября студентка Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского» Бурейко опубликовала в Facebook пост, в котором заявила о якобы домогательствах и угрозах со стороны Варченко, с которым познакомилась в мессенджере Tinder. Девушка заявила, что вынуждена обратиться за помощью.

«...Сначала он казался галантным мужчиной и джентльменом, осыпал комплиментами и присылал открытки, хвастался своими связями и положением в обществе», - отметила она.

«Затем начал навязчиво и агрессивно настаивать на сближении, за которое обещал меня «озолотить». После того как я отказалась и дала понять, что дальнейшее общение нежелательно, Александр начал писать оскорбления и угрожать мне расправой, писать, что я его собственность, я никто, что он может делать со мной все, что достанет меня везде. Все это было бы похоже на угрозы в интернете от обиженного человека, но они не прекратились», - написала студентка.

Она также утверждала, Варченко якобы узнал о ней все, включая адрес ее близких и контактные номера телефонов. В дальнейшем он якобы начал писать ей СМС и угрожать физической расправой.

В свою очередь заместитель начальника отдела Департамента защиты экономики Нацполиции заявил, что стал жертвой «информационной атаки» и связал ее с тем, что его гражданская жена Ольга Варченко занимает должность первого заместителя председателя Государственного бюро расследований.

По заявлению Бурейко о якобы угрозах со стороны Варченко было открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (угроза убийством).

В дальнейшем Бурейко написала на своей странице в Facebook, что ей угрожал не Варченко, а неизвестные с целью его дискредитации.

Студентка отметила, что стала «жертвой циничной провокации против Александра и его жены». По словам Бурейко, ей угрожали из фальшивого аккаунта от имени Варченко. «Александр Варченко и его гражданская жена являются порядочными людьми. Мне очень стыдно, что я стала жертвой мошенников и невольно приняла участие в этой грязной информационной кампании», - написала она. Также на странице студентки в Facebook были удалены все публикации, в которых она обвиняла Варченко.