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Российские силовики задержали зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа

12:29, 15 ноября 2018
Общество
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Иллюстрация \ REUTERS

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Об этом глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил в Facebook.

Ранее он также написал, что на административной границе между временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, политолога Ленору Дюльбер.

Позже Смедляев сообщил, что Дюльбер отпустили и она едет домой.

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Теги: #Крым#Меджлис