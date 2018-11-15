Российские силовики задержали зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа
12:29, 15 ноября 2018Общество
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Ранее глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев также сообщил, что российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, политолога Ленору Дюльбер.
Иллюстрация \ REUTERS
Российские силовики задержали зампредседателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова.
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Об этом глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщил в Facebook.
Ранее он также написал, что на административной границе между временно оккупированным Крымом и материковой частью Украины российские силовики задержали крымскотатарскую активистку, политолога Ленору Дюльбер.
Позже Смедляев сообщил, что Дюльбер отпустили и она едет домой.
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