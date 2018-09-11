В ФСБ заявили о задержании на озере Сиваш двух украинских рыбаков

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности.

На озере Сиваш российские пограничники задержали двоих украинских рыбаков.

По данным погрануправления ФСБ России, граждан Украины обвинили в "незаконном пересечении границы", пишет Крым.Реалии.

Украинцев задержали в момент швартовки к берегу Крыма на моторной лодке.

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"При осмотре плавсредства рыбаков, на борту обнаружено около 20 кг водных биологических ресурсов кефалевых видов рыб", - говорится в сообщении.

В ФСБ утверждают, что граждане Украины, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу аннексированного Крыма "для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками".

Украинских рыбаков задержали на 48 часов с целью подтверждения их личности, сообщают российские силовики. В то же время ФСБ не называет имен задержанных граждан.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации проводили обыск в доме активистки Украинского культурного центра Ольги Павленко из-за якобы ее связей с "Правым сектором". 2 сентября она выехала из оккупированного полуострова на материковую часть Украины.