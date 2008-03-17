Куда делось якобы фальшивое постановление суда о приостановке решения БЮТ?

Депутат Киевского городского совета (фракция „Демократический Киев”) Андрей АНДРЮШКИН заявляет о препятствовании членом Центральной избирательной комиссии Жанной УСЕНКО-ЧЕРНОЙ проведению экспертизы постановления Радивиловского суда Ривненской области о приостановке действия решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевского городского совета.

„Насколько мне известно, Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ забрала все документы, касающиеся этого представления, и на сегодняшний день не передает их для проведения экспертизы”, - заметил депутат, который является субъектом представления в Радивиловский суд. А.АНДРЮШКИН считает подобные действия должностного лица ЦИК недопустимими ввиду того, что он готов передать эти документы для экспертизы в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, 13 марта перед началом заседания сессии Киевсовета государственный исполнитель сообщил, что Радивиловский райсуд Ривненской области принял постановление, которым приостановил действие решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве 15 депутатов Киевсовета.

В тот же день народный депутат, член Комитета Верховной Рады по вопросам правосудия Андрей ПОРТНОВ (фракция БЮТ) заявил о фальсификации этого постановления Радивиловского районного суда.

В свою очередь, председатель Радивиловского райсуда Виталий КОХНО заявил, что этот суд не рассматривал вопрос о приостановке действия решения съезда БЮТ от 2 июня 2007 года о досрочном прекращении полномочий и отзыве ряда депутатов Киевсовета.

Между тем А.АНДРЮШКИН объяснил заявление судей Радивиловского райсуда о фальсификации их решения тем, что они стали жертвами политического давления. «До тех пор, пока правоохранительные органы не дадут заключения относительно этих документов, обстоятельств, побудивших судей к подобным высказываниям, и тому подобное, – эти решения Радивиловского райсуда являются правомочными», - отметил А.АНДРЮШКИН.