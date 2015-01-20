За сутки в Донецке погибли 2 мирных жителя, 11 - ранены

Как сообщила пресс-служба Донецкой городской администрации, ночь в Донецке прошла под массированные артобстрелы.

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Кроме этого, пресс-офицер АТО Леонид Матюхин заявил, что боевики применяют тактику "выжженной земли" на Донбассе, за сутки они 10 раз обстреляли населенные пункты Луганской области. "На территории Луганской области зафиксированы 10 обстрелов непосредственно населенных пунктов. Террористы продолжают использовать политику "выжженной земли"", - отметил он.

"Для них (боевики - УНИАН) главное - уничтожение инфраструктуры и убийство людей", - добавил Леонид Матюхин.