Сотни тысяч людей в нескольких областях Украины продолжают мерзнуть без отопления (видео)

В Кривом Роге вопрос долга перед "Нафтогазом" удалось решить только после уличных протестов.

В Херсоне 13 школ и 15 детсадов закрыли из-за отсутствия тепла. Холодные батареи и в восьми больницах.

Местная ТЭЦ отопление не включает, потому что "Нафтогаз" не дает топлива. На ТЭЦ уверяют, что население задолжало 61 миллион гривень, говорится в сежете ТСН.

Люди возмущены и настроены протестовать, ведь обустроить индивидуальное отопление домов им тоже не разрешают.

Председатель Херсонской ОГА сообщил, что этой ночью запустили херсонскую ТЭЦ, проблему решали в телефонном режиме. Тепло в квартиры херсонцев будет подаваться постепенно, в течение нескольких дней. Сейчас без отопления мерзнет пол-Херсона.

Аналогичная ситуация в Каменском на Днепропетровщине, там температура в квартирах +10, на вынужденные каникулы ушли 40 школ.

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А в Черкасской области в райцентре Смела замерзшие люди перекрыли дороги. Компания, которая в прошлом году поставляла тепло, задолжала поставщику газа 100 миллионов гривень. Теперь "Нафтогаз" отказывается перезаключать договор, пока городские власти не оплатят долги.

В Кривом Роге вопрос долга перед "Нафтогазом" удалось решить только после уличных протестов. В городе уже запустили последнюю котельную и сегодня обещают подать тепло.

Напомним, национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» отказалась заключать договоры на поставку газа для начала отопительного сезона с 22 теплоснабжающими предприятиями страны из-за накопления существенных долгов перед «Нафтогазом» и отсутствия соглашений об их реструктуризации.