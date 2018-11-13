На Днепропетровщине до сих пор мерзнут два крупных города – в Кривом Роге отопление обещают уже завтра (видео)

Вместе с тем, в Каменском мерзнет центр города – отопление пока не обещают.

В Кривом Роге и до сих пор без отопления остаются более 300 тысяч горожан.

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Как говорится в сюжете ТСН, в "Нафтогазе" обвиняют руководство городской теплоцентрали, которое не подготовилось к зиме, не получило льготный газ и как следствие не смогло запустить все котельные.

Вчерашняя акция протеста под стенами теплоцентрали дала результат – вопрос долга перед Нафтогазом вроде решили, последнюю котельную запустили и завтра во все дома обещают дать тепло.

Вместе с тем, в Каменском мерзнет центр города – отопление пока не обещают. Местная ТЭЦ из-за долгов не получила лимитов на газ. В мэрии сейчас ведут переговоры с Нафтогазом. Местная температура ночью -6, в школах объявили вынужденные каникулы до 18 ноября. Детские сады спасаются электрообогревателями.