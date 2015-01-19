В Минюсте обвинили судей в открытии лазейки для восстановления люстрированных чиновников

Об этом заявила после завершения заседания суда директор департамента по вопросам люстрации Минюста Татьяна Козаченко.

Владимир Суходубов, который ранее также был первым заместителем прокурора Харьковской области, был уволен из органов прокуратуры согласно нормам закона «Об очищении власти» в октябре 2014 года. Он обжаловал свое решение в Харьковском окружном админсуде и суд восстановил его в должности, ссылаясь исключительно на положения Конституции. На 19 января было запланировано рассмотрение апелляционной жалобы прокуратуры на такое решение.

По словам Козаченко, 19 января, Суходубов, руководитель прокуратуры Юрий Данильченко, а также судья, выносившая это решение – Валентина Самойлова, ушли в отпуск и на очередное рассмотрение апелляционной жалобы не явились.

«19 января – последний срок рассмотрения апелляционной жалобы. Ни Суходубов, ни его представитель уже в третий раз не подали объяснений, из-за чего рассмотрение откладывалось. Поэтому стороны – прокуратура и Минюст – возражали на дальнейшем переносе дела и настаивали на его рассмотрении», - сообщила Козаченко.

Однако судьи выступили с инициативой привлечь к делу прокурора Харьковской области, который подписывал приказ об увольнении Суходубова, «в связи с тем, что рассмотрение дела без него может повлиять на его права и обязанности».

«Представители Минюста и прокуратуры возражали против такого решения. Суд не объяснил, каким образом может осуществляться такое влияние. Но отложил заседание на 14.00 2 февраля», - сказала Козаченко.

По ее мнению, такое решение является «нонсенсом», поскольку позволяет затягивать дело без реальных оснований. «Минюст конечно будет представлять свою позицию на рассмотрении дела по существу 2 февраля. Однако мы также параллельно будем готовить запрос в Высшую квалификационную комиссию судей, а также в Высший совет юстиции по оценке адекватности и правомерности действий как судьи в суде первой инстанции, так и судей апелляционной инстанции», - добавила директор департамента по вопросам люстрации Минюста.

По ее словам, своими решениями по делу о восстановлении в должности В. Суходубова суды в Харькове открывают «ящик Пандоры», что позволит судам в других регионах выносить аналогичные решения, а люстрированным руководителям – восстанавливаться через суд и затягивать пересмотр дел.