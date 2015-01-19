Один из идеологов рашизма до сих пор остается членом Академии наук Украины

Об этом "Украинской правде" рассказал начальник отдела научных кадров НАНУ Владимир Палий.

По его словам, нынешняя редакция устава НАНУ не предусматривает возможности исключения ее членов.

"Действующий устав нашей академии этого (исключить Глазьева) не позволяет сделать. В нем записано, что члены академии, а это действительные члены, члены-корреспонденты и иностранные члены избираются пожизненно", - пояснил Палий.

Читайте такжеГлазьев считает, что террористам на Донбассе стоит ввести свою валюту и взять кредит у РФОн рассказал, что в научном обществе теперь поняли, что такая формулировка не совсем соответствует ситуации.

Палий рассказал, что внести изменения в устав может только общее собрание академии.

"Но ближайшее общее собрание, которое ориентировочно состоится в марте, будут заниматься исключительно вопросами избрания новых членов", - заявил Палий.

Глазьев известен своими шовинистическими высказываниями и, в частности, прямыми призывами к военной агрессии. Так, 10 июня 2014 года он призвал Россию нанести "упреждающий" удар по украинской армии, пока она не окрепла.

В июле СБУ сообщила об открытии дела против Глазьева за причастность к планированию военных операций против Украины.