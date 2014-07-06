СБУ открыла дело против советника Путина Глазьева

Об этом заявил глава СБУ Валентин Наливайченко, передает Радио Свобода.

«Наши следователи приняли решение об открытии уголовного производства в отношении Глазьева в качестве ключевой фигуры, человека, который, по убеждению наших следователей, является одним из организаторов - при участии Царева и других, в отношении которых расследуются уголовные дела - преступных «сходняков» в Москве по планированию военных операций, предоставлению террористам той или иной помощи, планированию специальных информационных операций», - сообщил Наливайченко.

Читайте такжеПорошенко ответил советнику Путина, который назвал его нацистом«Ему следует дать показания, что именно Аксенов (самопровозглашенный премьер Крыма Сергей Аксенов - ред.), Царев ему советуют, какие именно задачи эти люди от него получают», - сказал председатель СБУ.

По словам Наливайченко, СБУ намерена получить показания Глазьева по планированию военных операций и дискредитации Украины.

Напомним, Глазьев известен своими шовинистическими высказываниями и, в частности, прямыми призывами к военной агрессии. Так, 10 июня он призвал Россию нанести "упреждающий" удар по украинской армии, пока она не окрепла.