Полиция открыла уголовное дело из-за отсутствия отопления в Кривом Роге

Полиция будет расследовать дело как служебную халатность

Полиция открыла уголовное дело за срыв начала отопительного сезона в Кривом Роге, что привело к протестам в городе.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Днепропетровской области.

"Действия должностных лиц, не принявших решение о подаче газа в котельные города, полиция будет расследовать как служебную халатность", - уточнили правоохранители.

Дело открыто по ч. 2 ст. 367 УК - "служебная небрежность, которая повлекла тяжелые последствия". Если вину подозреваемых докажут, им грозит от двух до пяти лет тюремного срока.

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Как известно, 10 ноября в пресс-службе ГП «Криворожская теплоцентраль», которому НАК «Нафтогаз Украины» не выделила лимиты на газ из-за долгов прошлых лет, заявили, что готовы начать отопительный сезон в полном объеме, однако «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».

Ночью 11 ноября «Криворожская теплоцентраль» запустила на полную мощность четыре котельные из шести. На предприятии отметили, что риск вмешательства «Криворожгаза» в работу котельных «Криворожской теплоцентрали» оставался.

Вчера утром под стенами офиса «Криворожгаза» собрались люди и требовали дать газ городу и, в частности, котельным «Криворожтеплоцентрали».

Также из-за отсутствия тепла 12 ноября в части школ и детсадов Кривого Рога начались вынужденные каникулы.