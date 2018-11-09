цей матеріал доступний українською

В Киеве написали радиодиктант национального единства (видео)

13:37, 09 ноября 2018
Общество
65 0

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Читайте такжеДень украинской письменности и языка: история и традиции праздника

В стране его традиционно проводят в День украинской письменности и языка. В Киеве - в красном корпусе, там были не только студенты, а много иностранцев и, в частности, иностранные послы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#радиодиктант