В Киеве написали радиодиктант национального единства (видео)

В стране его традиционно проводят в День украинской письменности и языка.

Пишем вместе - под таким девизом все желающие сегодня присоединились к радиодиктанту национального единства.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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В стране его традиционно проводят в День украинской письменности и языка. В Киеве - в красном корпусе, там были не только студенты, а много иностранцев и, в частности, иностранные послы.