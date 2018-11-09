Украина заключит "охранный договор" со Вселенским патриархатом по Андреевской церкви

Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату останется в собственности государства.

Украина заключит со Вселенским патриархатом "охранное соглашение" по Андреевской церкви, которую ранее Верховная Рада передала в пользование Константинополя.

Об этом в эфире Громадського сообщил советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко.

По его словам, Андреевская церковь после передачи в пользование Вселенскому патриархату останется в собственности государства.

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"Также, поскольку это памятник (архитектуры и монументальной живописи - ред.), будет принято так называемую "охранное соглашение" между государством и Вселенским патриархатом по использованию этого объекта, что предполагает как раз сохранение его как памятника, условия использования, осторожного обращения с иконами и всеми объектами историко-культурного наследия, которые находятся в самой церкви, относительно режима использования самой церкви и подобного", - объяснил Павленко.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада приняла внесенный президентом закон "Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника "София Киевская" (№ 9208). Закон предусматривает передачу Андреевской церкви в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для свершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.

Представитель Украинской православной церкви Киевского патриархата, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий (Зоря) пояснил, что передача Андреевской церкви Вселенскому патриархату нужна для взаимодействия украинской церкви с Константинополем.

Советник президента Украины, директор Национального института стратегических исследований Ростислав Павленко спрогнозировал, что реконструкцию Андреевской церкви при необходимости могут ускорить, и она будет завершена раньше 2020 года.