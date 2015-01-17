В Счастье из-за обстрелов закрыли автомобильный пропускной пункт

Об этом сообщили в пресс-службе председателя Луганской областной госадминистрации (ОГА) Геннадия Москаля.

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Кроме того, ОГА просит граждан воздержаться от поездок на контролируемую боевиками территорию через Станицу Луганскую, поскольку здесь идут почти непрерывные боевые действия.

"Если обстрелы Станицы Луганской со стороны террористов "ЛНР" не прекратятся в ближайшее время, пропускной пункт здесь будет полностью закрыт. Гражданам, которые собираются поехать на контролируемую "ЛНР" территорию Луганской области, предлагаем пересекать линию разграничения огня через пропускные пункты в Донецкой области", - сказал Геннадий Москаль.