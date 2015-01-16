Боевики выжгли «Градами» центр села на Луганщине, повреждено три десятка домов

"Центр села выжжен огнем, есть прямые попадания снарядов в жилые дома, в том числе многоквартирную 2-этажку, - сообщает председатель Луганской ОГА Геннадий Москаль. - Всего повреждено около трех десятков домов, некоторые серьезно. В селе оборваны линии электропередач, поэтому нет ни света, ни центральной воды, ни нормальной связи. Чудом обошлось без жертв и раненых. Сейчас проводятся подворные обходы, чтобы выяснить масштабы разрушений".

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"Только недавно мы привозили в Крымское электриков из Лисичанска, чтобы починить оборванные предварительным обстрелами ЛЭП, и вот теперь опять все разбито. Террористы намеренно стреляют по центру села, где нет военных, чтобы разрушить жилье, инфраструктуру и покалечить людей. Никакой моральной границы в этих уродов из так называемого «русского мира» нет", - отметил Москаль.