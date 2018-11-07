Почему повышение "минималки" не приведет к повышению уровня жизни украинцев

Планируемое с 1 января 2019 года повышение минимальной заработной платы в Украине с 3723 гривен до 4170 гривен, конечно же, является недостаточным, поскольку наша страна по уровню зарплат все равно оказывается в числе беднейших стран Европы и одной из самых бедных стран в мире. Особенно если учитывать, что для стран Восточной Европы абсолютный уровень бедности рассчитывается из уровня дохода в 5 долларов в день, или 4200 гривен в месяц по текущему курсу гривны.

Простите за каламбур, но, исходя из приведенных данных, минимальную заработную плату у нас сейчас повышают минимально, всего на 12%. Такое повышение очень близко к цифре официальной инфляции: на конец 2018 года у нас прогнозируется инфляция на уровне около 10% за год, а реально может оказаться и больше.

Поэтому будущее повышение минимальной заработной платы не приведет к повышению уровня жизни украинцев, поскольку оно примерно соответствует темпу инфляции.

Следует отметить, что темп инфляции отражает повышение стоимости потребительской корзины с минимальным набором продуктов и услуг, т.е. корзины фактически для бедных. А реальное повышение цен на все товары и все услуги, конечно же, оказывается выше. Поэтому в плане роста благосостояния народа, по крайней мере, работающей части населения, очень сложно говорить о том, что повышение минимальной заработной платы на 12% повысит уровень благосостояния.

Будущее повышение минимальной заработной платы не приведет к повышению уровня жизни украинцев, поскольку оно примерно соответствует темпу инфляции

Надо также учитывать, что в Украине минимальная заработная плата, в отличие от многих других стран, облагается налогом на доходы физических лиц, причем по достаточно высокой ставке – 18%, а необлагаемый минимум доходов составляет беспрецедентно малую величину – всего 17 гривен. Давно назрел вопрос о необходимости поэтапного повышения этого необлагаемого минимума, с постепенным приближением его к величине минимальной заработной платы, что позволило бы повысить уровень доходов самых бедных.

Украинское правительство идет по пути повышения минимальной зарплаты, а не по пути повышения необлагаемого минимума доходов граждан, потому что первый путь означает также увеличение налогообложения бизнеса за счет увеличения платежей по подоходному налогу, а также увеличение платежей бизнеса по единому социальному взносу, включая платежи в Пенсионный фонд. При этом дополнительные расходы бюджета на увеличение зарплат в бюджетной сфере полностью перекрываются дополнительными доходами бюджета от увеличения налогообложения бизнеса.

Второй путь заставил бы бюджет отказаться от части налоговых доходов за счет снижения налогообложения самых бедных. Однако эти потери легко было бы перекрыть путем введения прогрессивной системы налогообложения личных доходов, по типу той, что используется в ведущих странах ЕС, когда богатые платят подоходный налог по более высокой ставке. Однако украинское кланово-олигархическое государство даже в тяжелой экономической ситуации оказывается неспособным замахнуться на часть сверхдоходов правящей элиты. Мало того, в стране используется льготная ставка налогообложения дивидендов -5%, а это основной вид личных доходов олигархов и других собственников бизнеса.

Кроме того, есть и другая сторона вопроса о необходимости повышения зарплат работающих украинцев, и сегодня она становится, пожалуй, самой главной. Речь идет о конкурентоспособности украинских зарплат. Все – и предприниматели, и бизнес, и правительство – бьют в колокола: пошел массированный отток рабочей силы из Украины за границу!

Продолжение политики зарплат, связанной с искусственным занижением этих зарплат, просто уничтожает украинскую экономику. Сегодня это очевидно

Причина одна – украинские зарплаты не конкурентоспособны. За такой же труд, такой же квалификации, такой же интенсивности и продолжительности в любой из соседних стран (будь то Польша, Россия, Чехия или Словакия), не говоря уже о странах Западной Европы, в этих странах платится в несколько раз больше. Поэтому при сохранении неконкурентоспособных зарплат Украина теряет большое количество молодой, более-менее подготовленной рабочей силы, а особенно теряется квалифицированная рабочая сила.

Продолжение политики зарплат, связанной с искусственным занижением этих зарплат, просто уничтожает украинскую экономику. Сегодня это очевидно.

Поэтому и украинскому бизнесу, и украинскому правительству необходимо более внимательно посмотреть на сложившуюся ситуацию. Власть должна изменить отношение к своему народу. Для того, чтобы наш люди не уезжали за рубеж, им нужно дать зарплату пусть не такую, как в Польше, пусть на 20-30% меньше, но и тогда никто никуда не поедет.

Однако пока такой политики в целостном виде никто специально не вырабатывает, поскольку у нас крайне слабо развито гражданское общество, у нас нет по-настоящему работающих профсоюзов, нет традиции защиты интересов лиц наемного труда. Получилось так, что работающие украинцы не обладают способностью добиваться достойных зарплат.

Как известно, в капиталистических странах конечный уровень зарплаты всегда определяется борьбой между работодателем и наемным работником, в том числе путем забастовок. В результате этой борьбы и устанавливается величина зарплаты. В Украине трудящиеся после десятилетий советского тоталитарного режима потеряли способность бороться за свои права, они соглашаются работать за мизерные и недостойные зарплаты. Теперь же, когда все увидели, что можно лучше зарабатывать за границей, многие поехали туда. И эта тенденция набирает обороты.

Так что изменение политики зарплат и доходов, как и вопрос изменения политики налогообложения личных доходов – это вопрос будущего страны.

Как отреагирует МВФ на повышение минимальной и средней заработной платы в Украине? В последнее время от МВФ не было слышно официальных заявлений, связанных с протестами по поводу повышения минимальной заработной платы. Раньше такое было в связи с опасениями, что рост минимальной заработной платы вызовет рост дефицита бюджета, но в последнее время – нет. Я думаю, что эксперты МВФ увидели, что удержание зарплат в Украине на низком уровне не облегчает ситуацию с бюджетом, а приводит к тому, что, в виду выезда большого количества людей за границу, доходы бюджета как раз начинают падать. Потому что люди, которые выезжают, прекращают платить налоги, пенсионные взносы и делать все остальные платежи. В конце концов, они прекращают покупать здесь товары, и соответственно, те налоги, которые включены в цену товаров, тоже не попадают в бюджет. Страна теряет способность выплачивать внешние долги, в том числе и самому МВФ. Это одна из самых серьезных проблем. Поэтому сейчас темы о том, что МВФ против повышения минимальных зарплат, нет.

Так что изменение политики зарплат и доходов, как и вопрос изменения политики налогообложения личных доходов – это вопрос будущего страны

Почему бизнес не хотел повышать зарплаты? Потому что, чем выше заработная плата наемного работника, тем ниже прибыль предпринимателя. И предприниматели, используя свое доминирующее положение, особенно в условиях достаточно большой безработицы, которая была в Украине на уровне 10%, могли диктовать свои условия и добиваться понижения зарплат или, по крайней мере, их не повышения. С изменением ситуации многое может измениться в пользу наемных работников, тех, кто работает за зарплату.

Виктор Суслов, заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины