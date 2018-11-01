В Киеве разоблачили сеть стриптиз-клубов, где за $200 девушки оказывали интимные услуги (фото)

Всего в противоправную деятельность было вовлечено около 20 работниц.

В Киеве правоохранители прекратили деятельность сети ночных клубов, в которых танцовщицы оказывали интимные услуги.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, правоохранители установили, что злоумышленники организовали предоставление сексуальных услуг в сети стриптиз-клубов, расположенных в гостиницах Киева. Директор одного из клубов склонял сотрудниц учреждения к оказанию услуг сексуального характера посетителям.

Всего в противоправную деятельность было вовлечено около 20 работниц. Стоимость услуг составляла 200 долларов. Половину девушки отдавали администратору клуба, которая передавала их директору.

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"В ходе обысков изъято свыше 60 тысяч гривень, 1500 долларов США, 1000 евро, а также компьютерную технику, мобильные телефоны и черновую бухгалтерию. Кроме того, по месту проживания основного фигуранта обнаружено и изъято порошкообразное вещество белого цвета, которое будет направлено на экспертизу", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержаны четыре человека. Злоумышленники руководили работой танцовщиц, в том числе по предоставлению последними сексуальных услуг за денежное вознаграждение и вели черновую бухгалтерию. В то же время фигуранты контролировали выходы на работу «персонала» и время, за которое танцовщица предоставляла секс-услуги, распределяли и выдавали заработную плату.

Директору и администратору заведения готовится сообщение о подозрении в сутенерстве или вовлечении лица в занятие проституцией. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, в Днепре 25 августа полиция задержала 40-летнего гражданина Турции, который организовывал для своих соотечественников секс-туры в Украину. Для занятия проституцией в специально арендованном доме в Днепре он привлекал, в частности, несовершеннолетних девушек.