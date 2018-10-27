Суд Львова приговорил к 9 годам заключения экс-мэра Николаева за получение миллионной взятки

Двум его подельникам суд принял решение о лишении свободы сроком на 8 лет.

Сиховский районный суд Львова 26 октября приговорил к 9 годам заключения экс-мэра города Николаева Львовской области.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Львовской области.

Кроме того, двум его подельникам суд принял решение о лишении свободы сроком на 8 лет с конфискацией имущества.

«Приговором Сиховского районного суда Львова 26 октября, мэр приговорен к 9 годам заключения с лишением 8 ранга должностного лица местного самоуправления и с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в органах местного самоуправления на 2 года, и с конфискацией принадлежащего ему имущества», - говорится в сообщении.

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В ведомстве отмечают, что городской голова Николаева, будучи на посту, совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч.5 ст.368 УК Украины (предложение, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом). Двое сообщников мэра – работники этого же органа местного самоуправления, обвинялись также по ч.5 ст.368 УК Украины и ч.5 ст.27, ч.5 ст.368 УК Украины.

«Указанные лица, в период апреля-июня 2013 года, получили 1 миллион гривень и 5 тысяч долларов США неправомерной выгоды от лица,которое хотело получить земельный участок на территории города Николаева (для строительства завода). Чиновники обещали лоббирование, принятие и подписание соответствующих решений Николаевского городского совета, организацию победы во время проведения аукциона и покупку данного земельного участка по заниженной стоимости, а также обеспечить принятие горсоветом решения о временном снижении с 10% до 5% размера инвестиционного обязательства», - сообщает пресс-служба прокуратуры.

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Как ранее сообщала прокуратура Львовщины, во Львовской области за получение 1 миллиона гривень неправомерной выгоды задержана группа чиновников горсовета одного из райцентров во главе с мэром.

Городской голова, его заместитель, специалист горсовета и руководитель аукционного центра были задержаны во время получения очередной части взятки.

Всего чиновники требовали 2,2 миллиона гривен. В такую сумму последние оценили свое содействие коммерческой структуре в выкупе земельного участка под строительство завода.

Как сообщал УНИАН, 24 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали десять человек, которых подозревают в завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка".