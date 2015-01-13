РФ возбудила еще одно дело о "геноциде" русскоязычных в Украине

Об этом сообщают в пресс-службе комитета. "Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по фактам массовых обстрелов в период с 1 декабря 2014 года по 12 января 2015 года из установок залпового огня "Град", "Ураган", самоходных артиллерийских установок "Акация" и "Гвоздика", другого тяжелого вооружения, в том числе с применением зажигательных боеприпасов, городов Донецк, Горловка, Докучаевск и Оленовка, а также других населенных пунктов. В результате этих обстрелов было убито более 40 человек, более 120 получили телесные повреждения различной степени тяжести, в городах Донбасса частично или полностью разрушены жилые дома, а также объекты социальной инфраструктуры и коммуникации",– говорится в сообщении.

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По мнению следственного комитета России, у них есть право "привлекать иностранных граждан, совершивших преступление вне пределов Российской Федерации, к уголовной ответственности в случаях, если преступление направлено против гражданина Российской Федерации".

Напомним, в сентябре 2014 года РФ возбуждала дело о "геноциде" русскоязычного населения в Украине.