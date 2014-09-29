РФ возбудила уголовное дело о "геноциде русскоязычного населения на юго-востоке Украины"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

"Следствием установлено, что в период с 12 апреля 2014 года и по настоящее время в нарушение Конвенции 1948 года «О предупреждении преступления геноцида и наказания за него», а также других международно-правовых актов, осуждающих геноцид, неустановленные лица из числа высшего политического и военного руководства Украины, Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины и «Правого сектора» отдавали приказы, направленные на полное уничтожение именно русскоязычных граждан, проживающих на территории Донецкой и Луганской республик", - говорится в сообщении.

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"Следствие установило, что убийства русскоговорящих граждан совершались с применением систем залпового огня «Град» и «Ураган», авиационных неуправляемых ракет, имеющих кассетную головную часть, тактических ракет «Точка-У», других видов тяжелого наступательного вооружения неизбирательного действия", - сообщает СК РФ.

Как сообщают в ведомстве, действия лиц из числа украинского политического и военного руководства, "отдававших приказы на уничтожение русскоговорящего населения, прописаны не только в российском законодательстве, но и в нормах международного права".

Также в СК сообщили, что статья за геноцид предусматривает наказание в виде лишения свободы до двадцати лет либо смертной казнью.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация рассматривает Украину как полигон для отработки новых технологий ведения войны. Поэтому о никаком внутреннем конфликте нельзя говорить. Сегодняшняя война - это прямая российская агрессия.

Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Александр Сыч.

Чиновник отметил, что обострение ситуации в Украине связано не с конфликтом между различными общественными группами внутри государства, а порождено вторжением войск Российской Федерации.

Напомним, также Российская Федерация в марте 2014 года, игнорируя все международные договоры, аннексировала украинский Крым, после чего начала массовые преследования крымских татар.